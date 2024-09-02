فادية عبد الغني: بيتعرض عليا أعمال وبرفض علشان عندي تحفظات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة فادية عبد الغني، أن غيابها عن الساحة الفنية يرجع لقلة إختياراتها الفنية، مؤكدة أنها هناك أعمال كثيرة تعُرض عليها ولكنها ترفضها.



وتابعت فادية عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية،:" في أعمال كتير بتتعرض عليا بس مش بتناسبني لأنها دون المستوي ومينفعش أختار عمل يهدم كل اللي قدمته قبل كده، ميبقاش أقل من اللي عملته لأني بضيف من الرصيد مش باخد منه".

فادية عبد الغني: مش محتاجه واسطة علشان أشارك في السينما



وأشارت فادية عبد الغني، أن هناك اعمال كثيرة تعرض عليها ولكن النص غير مناسب أو لم يضيف لها أو الدور ليس له أي أهمية، وهناك تحفظات معينة على الأعمال مثل الملابس أو غيرها.

فادية عبد الغني: في ناس فاكرة أني مش بحب السينما علشان كده مليش أفلام كتير



وأوضحت "عبد الغني"، أن أعمالها السينمائية 3 أفلام فقط، والأمر ليس لها يد فيه فما يعرض عليها دراما فقط، معقبة :"الأفلام مش داخلة فيها أو بيتاخد فكرة عني أني مش حابه أشتغل في السينما أو عندي تحفظات عليها فتلاقي كل حاجه بتتوقف".



وأختتمت فادية عبد الغني، حديثها قائلة: "الدراما بالنسبة لي أفضل، وأنا مش محتاجة واسطه علشان أشارك في أفلام بالسينما لأني مجتهدة وشاطرة".