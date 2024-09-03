«الغردقة السينمائى» يكرم اللبنانية دياموند بو عبود

ياسر رشاد - القاهرة - يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى حفل افتتاح دورته الثانية يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود تقديرًا لمشوارها السينمائى والفنى.

أعربت «دياموند» عن سعادتها بالتكريم وقالت: إن إحساس الفنان بالتكريم من مهرجان متخصص لا يوازيه إحساس آخر لأنه مؤشر حقيقى بأن الخطوات التى قطعتها تركت أثرًا إيجابيًا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

وتوجهت بالشكر لإدارة المهرجان على اختيارها للتكريم هذا العام خاصة أنه يأتى بعد سلسلة من الأعمال التى قدمتها مؤخرًا بالتعاون مع نجوم مصريين مثل خالد النبوى ومنى زكى ومنة شلبى وإلهام شاهين وأحمد حاتم ويتوج أيضًا بتكريم من مصر ومن مهرجان خاص بسينما الشباب لذلك هو من أكثر الأشياء التى أسعدتها على المستوى الفنى والشخصى.

وأكد السيناريست محمد الباسوسى رئيس مهرجان الغردقة، حرص المهرجان على تكريم المواهب العربية المتميزة التى تجمع بين الموهبة والدراسة.

وأوضح أن المهرجان ينظم برنامجًا لتكريم دياموند يتضمن عرضًا جماهيريًا لأحد أفلامها المهمة وهو فيلم القضية ٢٣ من إخراج زياد دويرى الذى يشكل علامة بارزة فى مشوارها السينمائى الحافل بخلاف الندوة التى تعقدها فى اليوم الثانى للمهرجان ويحضرها نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية من ضيوف المهرجان.

يشار إلى أن النجمة دياموند بو عبود قدمت ما يقارب من الـ30 عملًا سينمائيًا وتليفزيونيًا حظيت كثير منها بمشاركات عالمية منها فيلم القضية 23 الذى رشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى وشاركها بطولته النجم الفلسطينى كامل الباشا والنجم اللبنانى عادل كرم والفيلم البلجيكى IN SYRIA من إخراج فيليب فان ليو وشاركتها بطولته النجمة الفلسطينية هيام عباس، وحصلت عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وفيلم حسن المصرى من إخراج سمير حبشى وتقاسمت بطولته مع أحمد حاتم.