أنغام وتامر عاشور يفتتحان حفلات موسم جدة في سبتمبر

ياسر رشاد - القاهرة - يستكمل موسم جدة فعالياته من جديد خلال شهر سبتمبر مع نجوم الغناء الخليجي والعربي، بدايةً من الثنائي المميز الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور.

أنغام وتامر عاشور في موسم جدة

يفتتح الفنان تامر عاشور حفلات موسم جدة فيسبتمبر وذلك يوم الجمعة المقبل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

موعد حفل أنغام في موسم جدة 2024

وتلتقي أنغام بجمهورها في 13 سبتمبر الجاري على المسح ذاته، وتم نفاد التذاكر بالكامل خلال ساعتين من طرحها عبر الموقع الإلكتروني.

تشهد مدينة جدة أكثر من مهرجان سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.

بجانب سيرك دوليسيه العالمي لمدة شهر في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، مع عروض مسابقة المصارعة الحرة WWE التي تجذب انتباه الصغار والكبار.

مع استضافة استثنائية للفريق الغنائي العالمي backstreet boys وهي أحد أفضل الفرق الموسيقية منذ التسعينات، سيكون ضمن الفرق الترفيهية المستضيفة في موسم جدة الصيفي، وستكون متواجدة في حلبة الفورمولا 1 على كورنيش جدة.

ومع المعرض الفني الجذاب الذي يعكس ثقافة فنية مهمة ألا وهو “بنالي للفنون الإسلامية” وهو معرض لأهم القطع الأثرية والتاريخية الإسلامية في صالة الحج، حيث عرض المعرض العام السابق أكثر من 280 قطعة أثرية وأكثر من 60 قطعة معاصرة.