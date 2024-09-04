شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يقدم موسيقى مسلسل الخواجة عبد القادر فى صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة والتي سجلت ضمن مهرجان العلمين الجديدة، وتذاع على قناة دى إم سى، عددا من المقطوعات الموسيقية الذى اشتهر بها في مشواره الغنائى، ومن ضمنها "عفوا أيها القانون" و"الخواجة عبد القادر".

وعرضت قناة DMC أمس حلقة الموسيقار عمر خيرت أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والتي كانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وأطرب عمر خيرت الجمهور بتقديم مقطوعة 100 سنة سينما.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات.