ريم البارودي تنشر صورة مع ميرفت أمين وتعلق: "تحضير بروفات مسلسل جوما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة ميرفت أمين، من كواليس تصوير مسلسل "جوما".



وكتبت "ريم" تعليقًا على الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "بدأت تحضير بروفات مسلسل جوما، مع حبيبتي النجمة القديرة الأستاذة ميرفت أمين".

مسلسل "جوما" من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين ومحمود عبدالمغني، ومنة فضالي وريم البارودي وفراس سعيد.

كما أعلنت الفنانة منة فضالي، اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "جوما"، وكتبت على حسابها بموقع "فيسبوك": "صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل جوما لأسباب مش هعرف اتكلم فيها، مبروك لكل كاست العمل، بالنجاح يارب".

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