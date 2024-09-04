"من منزل سيد شعلة".. محمود البزاوي يستعيد ذكريات "همام في أمستردام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد الفنان محمود البزاوي ذكريات كواليس تصوير فيلم "همام في أمستردام" بطولة النجم محمد هنيدي وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر البزاوي صور من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وبالتحديد منزل شخصية "سيد شعلة" في هولندا الذي دار حوله أحداث الفيلم، وجسدها الفنان الهولندي صبري الهمص وعلق عليها: "ذكريات من منزل سيد شعلة بـ أمستردام".

وكان الظهور الأخير للفنان صبري الهمص بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي حرص خلاله التواصل مع معجبيه بعد غياب سنوات خلال إقامته في هولندا، وتحدث "الهمص" عن النجاح الكبير لفيلم "همام في أمستردام" وعن عدم توقعه لكل هذا الصدى وحب الناس لشخصيته بأحداث الفيلم.

وبدأ "صبري" بالمزاح مع جمهوره عن طريق إلقاء لعدد من الأفيهات الخاصة به بكواليس فيلم "همام في أمستردام" قائلاً: "منور أمستردام يا همام، أنا هعملكم شوية بلوبيف ع البيكو"، وعلق قائلأً: "أنا مكنتش أتصور الفيلم ده يعمل العمايل دي كلها".

واستكمل "لما اتعمل الفيلم هنا أنا كنت الكوبري بين الثقافتين وكانوا كل ما يروحوا لعد في هولندا عشان يشتغل معاهم يقولهم انا عاوز صبري سعد الهمص يشتغل معانا مخرج مساعد أو أي حاجة المهم وكلموني وقتها وأول واحد اتعرفت عليه هو سعيد حامد وعمرو عرفة وكان لقاء في منتهي الجمال".

مضيفاً: "واتفقنا اني هشتغل كمساعد مخرج وهو بيتفرجوا علي صور ليا لقوني ممثل وقالولي تحب تلعب في الفيلم قولت لهم أقرأ الورق وبعدين نشوف، وقريت السيناريو وعجبني الدور جداً كان اسمه سيد وانا سميته سيد شعله".

وأنهى حديثه قائلاً: "كنت بشتغل ممثل وفي نفس الوقت مساعد مخرج وساعدتهم في الفيلم وحاولت أجمع البلدين والثقافتين وكانت أيام جميلة في أمستردام".

فيلم "همام في أمستردام" انتاج عام 1999، ويعد من أهم وأشهر الأفلام الشبابية بفترة التسعينات وشارك ببطولته نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم النجم محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، أيمن الشيوي، محمود البزاوي، تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

يذكر أن محمود البزاوي يشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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