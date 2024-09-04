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ميرنا وليد - بيروت - لا شك أن الأميرة ديانا كانت رمز في عالم الموضة وارتدت العديد من الفساتين الباهظة الثمن أما الاغلى كانت قد ارتدته عام 1985 من تصميم المصمم المغربي البريطاني جاك أزاجوري ويتميز بتطريزات نجمات عليه ومن كثرة ما احبته ارتدته مرة أخرى فى كندا عام 1986 أثناء حضورها عرض باليه في مركز باربيكان مع ان هذه الخطوة لم تكن شائعة في تلك الفترة.
وقدر سعر الفستان بمبلغ 100000 دولار أميركي، وتم بيعه بـ1.148 مليون دولار في مزاد جوليان فى 17 كانون الاول/ ديسمبر 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إليكم أغلى فستان إرتدته الأميرة ديانا في حياتها.. تم بيعه بأكثر من مليون دولار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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