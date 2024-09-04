خاص بالفيديو- إلسا زغيب: "لم أتوقع ذلك وكبُر قلبي" وتستذكر هذه اللحظة بتأثر وحنين

ميرنا وليد - بيروت - أبدعت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب بالعديد من الأدوار التمثيلية، نذكر منها "صفاء" في مسلسل "ع أمل" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة الممثلين ماغي بو غصن، مهيار خضور، نوال كامل، ماريلين نعمان، بديع أبو شقرا، طلال الجردي، وغيرهم، من كتابة ندين جابر وإنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.



ولـ إلسا زغيب ايضا العديد من المسلسلات، نذكر: "ما فيي وشتي يا بيروت".

موقع الخليج 365 التقى بـ إلسا زغيب وأجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع.