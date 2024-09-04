ميرنا وليد - بيروت - أبدعت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب بالعديد من الأدوار التمثيلية، نذكر منها "صفاء" في مسلسل "ع أمل" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة الممثلين ماغي بو غصن، مهيار خضور، نوال كامل، ماريلين نعمان، بديع أبو شقرا، طلال الجردي، وغيرهم، من كتابة ندين جابر وإنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.
ولـ إلسا زغيب ايضا العديد من المسلسلات، نذكر: "ما فيي وشتي يا بيروت".
موقع الخليج 365 التقى بـ إلسا زغيب وأجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- إلسا زغيب: "لم أتوقع ذلك وكبُر قلبي" وتستذكر هذه اللحظة بتأثر وحنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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