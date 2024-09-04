شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة المشتبه بهم في قتل النجم الراحل ماثيو بيري في مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المحكمة موعدا رسميا لمحاكمة "ملكة الكيتامين" المزعومة جاسفين سانجا والدكتور سلفادور بلاسينسيا، المتهمين بتزويد النجم الراحل ماثيو بيري بالمخدرات والتي أدت إلى تناوله جرعة زائدة في 28 أكتوبر من العام الماضى 2023، ووفاته.

وحددت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شيريلين بيس جارنيت المحاكمة المشتركة للثنائى يوم 4 مارس 2025.

وإذا ثبتت إدانتهما، فقد يواجه الثنائى عدة عقود في السجن، ومع نشر هذا التقرير قدم سانجا وبلاسينسيا إقرارًا بالبراءة.

وكتب المدعي العام الأمريكي مارتن استرادا في الملفات القانونية أن سانجا والدكتور سلفادور بلاسينسيا "استغلا مشاكل إدمان السيد بيري لإثراء أنفسهما".

تم القبض على سانجا وبلاسينسيا في 15 أغسطس الماضى بتهمة التآمر لتوزيع الكيتامين.

كما وجهت إلى سانجا تهمة حيازة الكيتامين بقصد التوزيع، وخمس تهم بتوزيع الكيتامين، وتهمة حيازة الميثامفيتامين بقصد التوزيع، وتهمة الاحتفاظ بمبنى متورط في المخدرات.

ويواجه بلاسينسيا أيضًا سبع تهم بتوزيع الكيتامين وتهمتين بتعديل وتزوير مستندات أو سجلات.

ويقال إنه عمل مع الدكتور مارك تشافيز، الذي وقع على صفقة إقرار بالذنب ومن المتوقع أن يمثل أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جان روزنبلوث في 2 أكتوبر المقبل.

وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان "سيواجه بلاسينسيا ما يصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي عن كل تهمة تتعلق بالكيتامين وما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي عن كل تهمة تزوير سجلات".

من المقرر أن تعقد جلسات استماع خاصة لإريك فليمنج وكينيث إيواماسا، المتهمان في هذه القضية، أمام القاضي جارنيت في 30 أكتوبر و6 نوفمبر على التوالي.

سانغا قيد الاحتجاز حاليًا، بينما بلاسينسيا وفليمنج وإيواماسا أحرار بكفالة إلى جانب تشافيز.