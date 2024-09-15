الامارات | برشلونة يواصل تألقه وصدارته للدوري الإسباني بانطلاقة تاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق برشلونة فوزه الخامس تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم في أفضل بداية له منذ موسم 2017-2018، بفوزه على جاره مضيفه جيرونا 4-1، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة.

وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة، المغربي الأصل لامين جمال (30 و37) وداني أولمو الوافد الجديد من لايبزيغ الألماني (47) وبيدري (64). وسجل البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد (80).

وحقق النادي الكاتالوني بإشراف مدربه الجديد الالماني هانزي فليك بداية مثالية هي الافضل له منذ موسم 2017-2018 عندما فاز بمبارياته السبع الاولى، مع الحصاد الكامل بفضل الانتصارات التي حققها، بينها الفوز الكاسح على بلد الوليد 7-0، بفضل أوّل ثلاثية "هاتريك" في مسيرة البرازيلي رافينيا.

وواصل برشلونة تصدره للدوري بالعلامة الكاملة مع 15 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الفائز على ريال سوسييداد 2-0، وفياريال الثالث الذي عاد بالنقاط الثلاث أمام مضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه 2-1.

كما تحضر برشلونة الذي ثأر من جاره جيرونا بخسارته ذهابا وإيابا أمامه في الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها (2-4)، بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الاوروبي الاول بمواجهة مضيفه موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الخميس.

وتعرض جيرونا الذي حقق مفاجأة في الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث خلف ريال وبرشلونة، لخسارته الثانية هذا الموسم اذ بعد تعادله أمام ريال بيتيس 1-1 افتتاحا، سقط أمام أتلتيكو مدريد 0-3، قبل أن يفوز على أوساسونا برباعية نظيفة وإشبيلية بهدفين، ليعود إلى دوامة الهزائم مجددا أمام برشلونة.

ويحتل جيرونا المركز السابع برصيد 7 نقاط قبل مباراته أمام مضيفه باريس سان جرمان في دوري الابطال الأربعاء.