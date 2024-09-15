الامارات | مريم كريم عداءة منتخب الإمارات تحرز الذهبية الثانية في البطولة العربية لألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت العداءة مريم كريم لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى وشرطة دبي مساء اليوم، الميدالية الذهبية لسباق 200 متر في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين تحت 18 سنة التي تستضيفها محافظة الطائف السعودية.

وشارك اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى في مراسم التتويج إلى جانب مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة التي أختتمت مساء اليوم بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة.

وتعد ذهبية كريم الثانية لها بعد تتويجها بذهبية سباق 400 متر مؤخرا ليرتفع رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات بعد فوز اللاعب سالم المقبالي بفضية رمي الجلة.

وتملك اللاعبة سجلاً حافلاً في حصد الميداليات الذهبية، إذ فازت بذهبيتي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، والبطولة العربية بجمهورية مصر العربية في مايو وأبريل الماضيين.

وشهد نهائي 200 متر منافسة قوية وتمكنت البطلة من انتزاع الذهبية محققة رقما جديدا «24.30 ثانية»، ونجحت بكسر الأرقام القياسية للسيدات والشابات والناشئات في الدولة إلى جانب تصدرها منافسات نصف النهائي في السباق محققة أفضل زمن «24.67» ثانية.