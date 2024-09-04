بوسي مطلوبة على مواقع التواصل.. خطفت الأنظار فى الساحل الشمالي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة بوسي، التريند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركة جمهورها صور جديدة لها في الساحل الشمالي.

وخطفت بوسي أنظار جمهورها ومتابعيها عبر موقع «إنستجرام»، فى أحدث صور لها في الساحل الشمالي.

بوسي

وتعتبر هذه الإطلالة أول ظهور لها بعد يوم واحد من احتفالها بعيد ميلادها في 1 سبتمبر.

ونشرت بوسي صورا جديدة من خلال عطلتها الصيفية في مراسي بالساحل الشمالي.

بوسي

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة جمعت بين اللون الأسود والفضي، حيث ارتدت بلوزة مكشوفة الكتفين، مع تنورة قصيرة مصرعة بالألماس الفضي أبرزت رشاقتها.

بوسي

واعتمدت بوسي على تصفيفة شعر، مع تركه منسدلاً علي كتفيها، ووضعت مكياجا يتناسب مع جمالها، مما أدي إلي إبراز ملامحها، ونقست بعض الإكسوارات الفضية.

بوسي

بحبك أنا

وكانت آخر أعمال بوسي، هي أغنية «بحبك أنا» التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب منذ 3 شهور، محققة الكثير من المشاهدات، بالتعاون مع شركة روتانا للانتاج الفني، وأغنية «بحبك أنا» لـ بوسي من كلمات أمير شيكو، وألحان تايسون

وكانت تصدرت الفنانة بوسي التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركة جمهورها صور جديدة لها من إجازتها في الساحل الشمالي.

أطلت بوسي بفستان بطباعة الليوبارد Leopard، طويل وضيق أظهر رشاقتها.

بوسي

ولملمت بوسي شعرها من الأمام ورفعته للأعلى وجعلته ينسدل مموجا على كتفها، مع مكياج يناسب الإطلالة.

من ناحية أخري ، أحيت بوسي الأسبوع الماضي حفلا في طنطا وجهت الشكر لجمهورها على تفاعلهم الكبير معها خلال حفلها في طنطا.

وقدمت بوسي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها "آه يا دنيا"، "تخاصمني تصالحني"، "مبروك عليا"،"هتجوز تاني" وغيرها من الأغنيات.

بوسي

وكانت شاركت بوسي في غناء أغنية جديدة مع الفنان أحمد عز في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات.

زيه تاني

يشار إلى أن بوسي طرحت مؤخرا أغنية "زيه تاني".

أغنية "زيه تاني" من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف.

وكانت شاركت بوسي في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال غنائها أغنية التتر الخاصة بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وأغنية "وبقينا في دنيا تلاهي".

أبطال أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.