انفصال آية سماحة وأحمد حاتم بسبب زوجته

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الحلقة 14 من مسلسل “عمر أفندي” التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث شهدت الحلقة انفصال آية سماحة عن أحمد حاتم بسبب زوجته، وذلك بعدما اكتشفت آية سماحة (زينات) حقيقة أحمد حاتم (عمر أفندي)، بعد أن انتقلت زوجته الحقيقية ميران عبد الوراث بالزمن، وفاجأته في أثناء وصلة رقصه مع زينات.

كما شهدت الحلقة قتل محمود حافظ (أباظة) الحصان ألفونس، الذي حاولت رانيا يوسف (دلال) مع عمر أفندي الاعتماد عليه في سباق الخيل من أجل الحصول على اليانصيب لسداد ديونها.

بينما اكتشفت ميران عبد الوارث سرداب منزل والد زوجها أحمد حاتم، وتنتقل بالزمن إلى عام 1943، وتقابل زوجها في أثناء وصلة رقصه مع آية سماحة، فتقرر الكشف عن حقيقته أمامها، ما يسبب انفجار آية سماحة بالبكاء وتقرر الرحيل.

ويحاول أحمد حاتم مصالحة آية سماحة، من خلال اصطحابها إلى العالم الحقيقي الذي يعيش فيه لكي تصدقه على ما فعله بحقها.

وقرر صناع عمل مسلسل عمر أفندي بأن يكون هناك جزء ثانٍ للعمل، وبدأت تحضيرات الجزء الثاني للعمل حاليًا.

يبحث العديد من الجمهور عن موعد الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل «عمر أفندي»، بطولة الفنان أحمد حاتم.

وتصدر المسلسل التريند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق حلقات عرضه على قناة on.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل عمر افندي الحلقة 15 والأخيرة

تُعرض الحلقة الأخيرة من “مسلسل عمر أفندي” يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر في تمام الساعة 4 عصرًا على منصة شاهد.

وتُعرض الحلقة الأخيرة في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ON.

كما تُعرض الحلقة الأخيرة في تمام الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON Drama.

وينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.

قصة مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 10 حلقات فقط، وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا شيقًا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، وذلك حول شخصية "عمر" التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية، يعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويقع في حب رانيا يوسف، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

أسرة مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم كل من: آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.