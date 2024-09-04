هلا رشدي.. كيف دعمها زوجها فى رحلة المرض ؟

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة هلا رشدي عن إصابتها بمرض الاكتئاب في عام 2019. وأشارت إلى أن حالتها النفسية كانت سيئة لدرجة أنها لجأت إلى تصرفات غير منطقية، حيث كانت تضرب رأسها في الحائط بسبب الشعور بالعجز واليأس. قالت هلا إنها شعرت بأن حياتها مظلمة تمامًا، ولجأت إلى الطبيب النفسي الذي شخص حالتها بالاكتئاب.

دور زوجها في دعمها خلال فترة المرض

وتحدثت هلا رشدي عن الدور الكبير الذي لعبه زوجها في دعمها خلال تلك الفترة الصعبة.

أكدت هلا رشدي أنه لم يتخل عنها أبدًا، بل كان صبورًا ووقف بجانبها طوال رحلتها نحو الشفاء. هذا الدعم كان له تأثير كبير على حالتها النفسية وساعدها في التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهتها.

العودة إلى طريق الصلاة والإيمان

من ضمن الأمور التي أثرت على رحلة هلا رشدي مع الاكتئاب كان انقطاعها عن الصلاة لفترة.

ومع وصولها لعمر الـ 33، وهو العمر الذي تعتبره رمزًا لأهل الجنة، قررت هلا العودة إلى الصلاة والاقتراب من الله مرة أخرى.

أدركت أن الإيمان والدعاء هما السبيل لتحقيق السلام الداخلي، وأن القناعة هي “جنة الدنيا”، كما وصفتها.

وكانت أعلنت الفنانة هلا رشدي توقفها عن الغناء بأمر الأطباء، وذلك بسبب إصابتها بالتهابات على الأحبال الصوتية.

وعلقت هلا رشدي على الأمر فى تصريحات صحفية قائلة: "الحمد الله على الابتلاء وطلبت من كل محبيها أن يدعو لها حتى لا تزداد أزمتها المرضية، مضيفة أنها سوف تقضيها تيك توك هي وابنها معز.

وكانت حرصت الفنانة هلا رشدي على توجيه رسالة إلى أصدقائها وجمهورها، إذ كتبت عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "استراحة طويلة حبتين من الغنا إلى تمام الشفاء إن شاء الله.. شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم".

وأضافت الفنانة هلا رشدى: "والنبى لما نتقابل فى حتة وأسلم عليكم من غير صوت ما تهمسوش وأنتوا بتردوا عليا أو تحركوا شفايفكوا، اتكلموا عادى أنا بسمع والله.. وبعدين كفاية عليا التنمر اللى أهلى وأصحابى بيعملوه فيا من ساعة ما تعبت، يعني على سبيل المثال عايزين يمشوني بجرس عشان لما يدورا عليا يلاقوني، وقيسوا على ده حاجات كتير بقى، فشدوا حليكم فى الدعوات بالشفاء العاجل عشان أرجع زى البرنس كده وأنتقم منهم كلهم، بحبكم يا سر السعادة".