فن ومشاهير

"أحلى صورة في حياتي".. عصام عمر بعلم فلسطين في مهرجان فينيسيا.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان عصام عمر، تريندات السوشيال ميديا بعد نشره صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وهو يرتدي دبوس علم فلسطين، وجاء ذلك خلال حضوره العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بمهرجان فينيسيا.

وعلق عصام عمر، على الصورة قائلًا : "احلى صورة فى حياتي علشان فلسطين فيها"

وكان في العرض الخاص لفيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ظهور خاص لبطل الفيلم "الكلب رامبو" في الـ photocall الخاص بفريق عمل الفيلم بالتزامن مع العرض الأول للفيلم، ضمن برنامج "أوريزونتي اكسترا" بالدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والتي ستستمر حتى السابع من سبتمبر القادم.

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نجوم فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"  في مهرجان فينيسيا

العرض العالمي الأول بحضور أبطال الفيلم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، ومعهم المخرج والكاتب خالد منصور والمنتجون  محمد حفظي ورشا حسني. بالإضافة إلي فريق العمل السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير احمد طارق بيومي، ومصممة الملابس ناردين إيهاب، والمونتير أحمد الجندى، والموسيقار أحمد مصطفي زكي، ومصمم الصوت محمد صلاح، مصمم فني وديكور مارك وجيه، ومحمد جمال الـ منتج منفذ وغيرهم من فريق العمل.

وسيكون مهرجان فينيسيا هو المحطة الأولى لعرض الفيلم، رسميا بعد رحلة استمرت لأكثر من 8 سنوات ما بين التحضير والتصوير، من إنتاج محمد حفظي والمنتجة رشا حسني.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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