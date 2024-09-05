كلوديا حنا تجني جائزة أحسن ممثلة عراقية من مهرجان الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - جنت الفنانة كلوديا حنا، جائزة أفضل ممثلة عراقية من مهرجان الأفضل، الذي أقيم مساء أمس في مدينة بيروت بلبنان، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن بمختلف أنحاء الوطن العربي، أبرزهم الفنانة صابرين.

جاء تكريم كلوديا حنا بعد مشاركاتها اللافت في السينما والدراما المصرية بجانب الدراما والمسرح العراقي خلال السنوات الماضية.

وفى سياق آخر، تنتظر كلوديا حنا استئناف تصوير مسلسل "هابي هالوين" مع النجمة حنان مطاوع، والذي يتبقى فيه مشاعد معدودة للانتهاء من مشاهده بالكامل حيث صورت كلوديا عدد من مشاهدها الأولى في العمل قبل توقفه لانشغال الابطال بأعمالهم الرمضانية، وجسد كلوديا خلال الأحداث شخصية "هندة" من عائلة ثرية وتربطها صداقة قوية مع حنان مطاوع ومن عائلة ثرية، وتكشف الحلقات عن طبيعة علاقتها بحنان ومفاجآت في الأحداث.

مسلسل "هابي هالوين" مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو بطولة حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، إنتاج محمد سطوحي، وتدور أحداثه في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف اللغز.

نبذة عن كلوديا حنا

كلوديا حنا ممثلة ومغنية عراقية ومقيمة فى مصر، تم اختيارها كملكة جمال العرب سنة 2006 وقد قامت بطرح عدد من الأغاني منها "أحبك، بندم قوي، تجافينى" وغيرها، كما شاركت فى بطولة أفلام "سطو مثلث"،"أوشن 14"، "قهوة بورصة مصر"، "يوم العرض"، "استدعاء ولى عمر"، ومسلسلات "أزمة نسب"، "السرايا" بجزأيه، و"قصر العشاق" و"بيت السلايف".