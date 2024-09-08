شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء تحيي حفلاً في الأوبرا .. 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تحيي فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء بقيادة الدكتور ياسر معوض حفلاً غنائيًا يوم 22 شهر سبتمبر الجارى في دار الأوبرا على خشبة المسرح المكشوف، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من أغانى الزمن الجميل، وساهمت في تشكيل جزء من تاريخ الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي.

فرقة التخت العربي تضم عدد من العازفين والمطربين، واهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، كما قدمت خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات الغنائية الناجحة فى مختلف دول العالم العربية والأجنبية منها ليبيا، الأردن، تونس، العراق، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان والسعودية وشاركت فى مهرجانات دولية متخصصة، كما نالت عدة جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء فى إسطنبول بتركيا عام 2010.