شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج طارق الجنايني يتلقى عزاء والده بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى المنتج طارق الجناينى، العزاء في والده من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم الأحد، وذلك بعد رحيله عن عالمنا من يوم الخميس الماضي.

حرص الفنان أبو والفنان أحمد داود، والفنان تميم يونس والفنان أحمد الشامي علي تأدية صلاة الجنازة على والد المنتج طارق الجنايني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص عدد من الفنانين حضور الجنازة منهم الدكتور أشرف زكي والفنان صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وأعلن طارق عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.