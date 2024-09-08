خاص - أمينة خليل : أخذت موافقة والدي قبل ظهوري كراقصة وأعتزل التمثيل في هذه الحالة

ميرنا وليد - بيروت - ممثلة مميزة استطاعت أن تثبت نفسها من خلال موهبتها، وركزت في الدراما على اختيار الأعمال التي تناقش قضايا المجتمع مما جعلها تسلط الضوء على بعض المشاكل، لكن إضافة إلى ذلك، اختارت أيضا أن تنوع في أدوارها وقدمت مؤخراً أعمالاً كوميدية حازت من خلالها على إعجاب الجمهور. وكان لموقع الفن هذا الحوار مع الممثلة المصرية أمينة خليل، وقد كشفت خلاله عن سبب مشاركتها في فيلمها الجديد "إكس مراتي"، واعتذارها عن فيلم "لسه حتة" للممثل أحمد حلمي، بالإضافة إلى ظهورها مؤخراً بدور راقصة في فيلم "شقو".

وتضمن الحوار الكثير من المواضيع الشيقة:

حققتِ مؤخراً نجاحات عدة .. فما الذي جذبك للمشاركة في فيلم "إكس مراتي"؟

بمجرد قرائتي للسيناريو تحمست للغاية، بالإضافة إلى وجود الثلاثي هشام ماجد ومحمد ممدوح ومعتز التوني، لأنهم بالنسبة لي كوميديون كبار والعمل معهم متعة ويجعل الممثل يخرج كل طاقته، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور.

وما السبب وراء تكرار ظهورك مع الممثل محمد ممدوح مؤخراً؟

محمد ممدوح صديقي ومن أقرب الناس لي وبيننا كيمياء كبيرة أحبها الجمهور، ومن عمل إلى عمل نقدمه سويا، كل شخص منا يتعلم من الأخطاء التي يقع فيها، وأصبحنا نفهم بعضنا البعض، كما أنه ممثل متعاون ويعطي مساحة للممثل الذي يقف أمامه.

معروف عن الممثل هشام ماجد الجدية في العمل .. فكيف كانت كواليس العمل معه في "إكس مراتي"؟

من الأشياء التي يتميز بها هشام ماجد هو التزامه في العمل واحترامه للمواعيد، وبالتالي فهو شخص مريح في العمل، ولديه موهبة كبيرة في ترتيب الجمل وخلق ايفيهات، كما أنه يجتهد كثيراً لكي يخرج العمل الذي يشارك به في أحسن شكل.

نظراً إلى علاقتك القوية بالممثل محمد ممدوح .. هل توافقين على الظهور معه من دون أجر؟

بالطبع أوافق وهذا حدث بالفعل عندما ظهرت ضيفة شرف في مسلسله "رشيد"، الذي عرض في رمضان 2023، وكنت سعيدة للغاية.

تحديت نفسك في فيلم "شقو" وظهرتِ بدور راقصة .. من أول شخص أخذتِ رأيه قبل الموافقة على الدور؟

عندما عرضت عليّ المشاركة في فيلم "شقو"، شعرت بالفزع لأنني لم أتوقع أن يعرض عليّ دور مثل هذا، وكانت مجازفة كبيرة بالنسبة لي، ووقتها أخذت رأي والدي في الدور وسألته هل أقدمه أم لا، لكنه سألني عن موقفي من العمل، فأخبرته أنني أريد تقديمه، ومن بعدها وافق عليه.

في حال ارتباطك قريبًا .. هل من الممكن أن تبتعدي عن الفن إذا طلب شريك حياتك منك ذلك؟

لن أوافق على الارتباط بشخص يجعلني أختار بينه وبين عملي في الفن، والشخص الذي سأرتبط به يجب أن يكون داعماً لي في حياتي وعملي، كما أنه يجب أن يكون شخصاً طموحاً وعملياً، ولن أترك الفن إلا في حالة واحدة وهي من أجل ابني أو ابنتي في المستقبل.

كثيراً ما ترددت الشائعات حول زواجك .. هل أنت مع معرفة الجمهور بهذا الأمر أم تفضلين الاحتفاظ به لنفسك وعائلتك؟

بالطبع في حال زواجي سوف أعلن للجمهور ولن أتكتّم عن الأمر.

عانيتِ كثيراً في السابق بحسب تصريحاتك بسبب شكل أنفك .. هل تخطيتِ هذا الأمر؟

لم أعد أنشغل بهذا الأمر، وتقبلت شكلي تماماً، ولم أشعر ولو للحظة واحدة أنني نادمة على عدم إجرائي عملية التجميل.

هل هناك شخصية أو قضية بعينها تتمنين تقدميها في عمل فني؟

ليست هناك شخصية بعينها أتمنى تقديمها ولكني أتمنى أن أقدم عملاً فنياً عن التنمر وتحديداً التنمر على الأطفال، لأننا مؤخراً أصبحنا نرى هذا الأمر بكثرة من حولنا.

وماذا عن مشاركتك مع الممثل أحمد حلمي في فيلمه الجديد "لسه حتة"؟

لقد اعتذرت عن الفيلم لأنني منشغلة بتصوير أعمال أخرى، كما أنني لم أستطع أن أنسق المواعيد لاختلافها.

ما هي الأعمال الجديدة التي تحضرين لها في الفترة الحالية؟

أشارك في شهر رمضان المقبل 2025 بمسلسل "لام شمسية" من إخراج كريم الشناوي، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركتي في فيلم "الست" مع الممثلة منى زكي.