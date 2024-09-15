ميرنا وليد - بيروت - ابهرت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي متابعيها بإطلالتها من عطلتها الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس، من امام برج إيفل، بعد أن شاركتهم صوراً مميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة، إرتدت فيه فستان ضيق باللون الاسود المزين بنقشة النمر من دون اكمام، طرز اليه الشيفون الشفاف، استعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت ردت هيا مرعشلي على متابعة دعت عليها وتمنت أن تحترق بسبب ملابسها وذلك بعد نشر الممثلة اللبنانية صورا لها بالكروب توب. وكتبت المتابعة: "الله ينتقم منك ويحرقك بالدنيا قبل الاخرة.. لك شوية وتنزعي حتى من تحت انتس ما عاد استحيتي؟؟؟ الله يمسخك ويبطش فيكي وتكوني عبرة لكل اللي متلك".
من ناحيتها شاركت هيا هذه الرسالة وكتبت ردها: "هل هذا نوع من أنواع الايمان والتعببر عن حب الله"، وتابعت في جملة أخرى: "ولا أنا من زمان مابستحي مافي شي جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر تحت عنوان الأنوثة و الجمال.. هيا مرعشلي تسحر القلوب من امام برج إيفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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