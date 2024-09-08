فريدة سيف النصر.. أيقونة الفن تصنع التريند بجائزة الأفضل في "العتاولة"|(خاص الخليج 365)

ياسر رشاد - القاهرة - اعتادت النجمة القديرة فريدة سيف النصر على تصدر مؤشرات البحث «التريند» عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأحداثها اليومية وأعمالها المتنوعة، كما أعربت عن سعادتها وامتنانها لتكريمها وحصولها على جائزة الأفضل عن دورها المتميز في مسلسل العتاولة، وذلك من خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست" بدورته الـ21، والذي يعتبر من أهم الفعاليات التي تُكرم المتميزين في مختلف المجالات الفنية والإعلامية في مصر.

فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر: «مصر بها نجوم عالميين»

كشفت فريدة سيف النصر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" تفاصيل الحفل ولحظات تكريمها وشعورها بالتواجد وسط مشاهير ونجوم الفن بالأخص أنها كانت تعتذر دائماً عن مثل هذة المناسبات، قائلة: « أوجه الشكر والتقدير لكل القائمين على حفل توزيع جوائز دير جيست، على الأمانة والإصرار ان الحق لأصحابه، كما أنهم استقبلوني بحفاوة شديدة وتركوا لي كامل الحرية في التحدث بالمايك عن كل ما أشتهي قوله، وعن زملائي الحاضرين بالحفلة جميعهم نجوم عالميين بكل ما تحمله الكلمة، فخورة بكل نجم قام بعمل مبهر و مميز من المشاهد التي رأيتها لهم وحقيقي شىء مشرف لبلادنا العظيمة مصر أم الدنيا، وسعيدة للغاية على تكريمي بجائزة الأفضل عن دوري في مسلسل العتاولة، الحب من عند رب العالمين، أهديت جائزتي على جميع القنوات والأحاديث، لثلاثة أشخاص بحبهم في الله ومن صميم قلبي الإنتاج المحترم آل الصباح "صادق بك، وأنور بك، والمنتج الفني علي بك حسن"، وجميع العاملين بمسلسل العتاولة والمخرج الشاب أحمد خالد موسي أبني المقرب لقلبي، شكرا على كل شئ أراده الله فا هو خير».

فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر

بكلمات مؤثرة ولحظات عاطفية وسط أجواء احتفالية مميزة خلال تقديمها بلقب «نجمة النجوم» في حفل دير جيست، علقت فريدة سيف النصر قائلة: " كنت هحرم نفسي من اللحظات السعيدة دي وتحديداً أنني اعتادت الاعتذار عن هذة المناسبات للأسف، تلقيت التحية من جميع نجوم الفن وزملائي وأصدقائي الحاضرين بالأحضان والقبلات والتحية، وأبرزهم: «روجينا، وفاء عامر، ليلى علوى، إسعاد يونس، سوسن بدر، دينا، صبري فواز، أحمد رزق، محمود عبد المغني، بيتر ميمي بعلامة النصر، يشهد الله أنني طوال عمري لم أختلف أو اتسبب في خلاف مع أي شخص، وأحب الجميع واتمنى لهم النجاح والتقدم والازدهار دائما".

فريدة سيف النصر وصبري فواز



أضافت فريدة سيف النصر في حديثها لـ "بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، معلقه: « كنت أتخيل أنني سوف اتواجد بالحفل لحين استلام جائزتي واذهب سريعاً، ولكن ما حدث غير ذلك، اندهشت ازدحام الناس حولي ورغبتهم في التصوير وتسجيل القنوات معي أيضاً، كما أنني لم أكن على استعداد كامل لتلك اللحظات المؤثرة، ظهرت دون مكياج و بإطلالة كاجوال بسيطة، ولكنني سعيدة للغاية بهذه الأجواء اللطيفة».

فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر توجه رسالة لجمهورها من الخليج للميحط

أشارت فريدة سيف النصر عن وضع الجائزة فوق رأسها بعد حصولها عليها، قائلة: « أخبروني أن هذة الجائزة أعلى تصويت من جمهوري الحبيب، مثل ما قال لي عمرو أديب وعمر الليثي، وتصويت جمهوري أضعه فوق رأسي، ومثل ما قالت صديقتي بوسي من الخليج للمحيط، أشكر الجميع من صميم قلبي».