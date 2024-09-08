موضة خريف وشتاء 2024 تستبعد السراويل وتطلق صيحات جريئة

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ميرنا وليد - بيروت - من توجهات عالم الموضة الملابس السهلة للإرتداء ونوعيتها، وإستبعاد الملابس المميزة. وبرزت الملابس الجلدية والمحبوكة والسراويل المصممة.
المعاطف المزخرفة
رفع المصممون خياراتهم بالىنسبة للمعاطف حيث برز الريش والمعاطف المنسوجة في مجموعات غابرييلا هيرست، وستيلا مكارتني وأولا جونسون، وتوري بورش، وألكسندر ماكوين.
إستبعاد السراويل
تم إستبعاد السراويل وظهرت صيحة جريئة من مجموعة Chloé وDior.
النقوش
معظم المصممون قرروا تزيين تصاميمهم بالنقوش، وحلت الطباعة في المقام الأول كل تصميم، كما برزت المعاطف الصوفية المريحة في مجموعة كلوي.
البدلات المفككة
البدلات المفككة تمنح لمسة من العصرية والخصوصية على الملابس التقليدية. وهذا ما فعلته Schiaparelli بتفكيك البدلة الكلاسيكية من خلال خطوط وفتحات مميزة.
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