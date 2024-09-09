50 صورة من عزاء والد المنتجين أحمد وطارق الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم اليوم الأحد، عزاء والد المنتجين أحمد وطارق الجنايني، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد،

وتوفي الأربعاء الماضي الحاج يحيى الجنايني، والد المنتجين أحمد وطارق الجنايني، وتم تشييع الجنازة الخميس، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حضر العزاء النجم أحمد السقا، والنجم هاني رمزي، والمنتج أحمد السبكي وزوجته، الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، النجمة نبيلة عبيد، المنتج محمد العدل، المنتج هشام سليمان، جميلة عوض وزوجها، صدقي صخر، إدوارد، إلهام وجدي، مصطفى غريب، ميمي جمال، إيمان العاصي، أيمن وتار.

وظهر المنتج هشام سليمان متكئا على مشاية في عزاء والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني، كما حرص الفنان محمد ممدوح والفنان خالد أنور والفنان محمد الشرنوبي، على تقديم واجب العزاء.

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