"داخل غرفتها".. هكذا احتفلت جميلة عوض بعيد ميلاد صديقتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها، مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلاد صديقتها الفنانة جهاد عبدالله.

ونشرت عوض، صورا من الاحتفال والتي ظهرت فيها داخل غرفتها التي زينت بـ 3 أشكال من تورتة الـ"سوشي" وزينة عيد الميلاد.

وظهرت جميلة عوض وصديقتها وهما يجلسان على السرير داخل غرفتها.

ونالت الصور إعجاب الفنانة مايان السيد والفنانة سلمى أبو ضيف، كما انهالت التعليقات على صور جميلة عوض، وجاءت كالتالي: "صداقة نقية" ، "ربنا يخليكم لبعض" ، "أحبكما.. هذا جميل للغاية" ، "جميلة يا روحي" ، "قلبك صافي وابن حلال".

واحتفلت جميلة عوض يوم 6 يونيو الماضي بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، ومسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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