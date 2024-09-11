بعد شائعات زواجهما.. إنجي علي تنشر فيديو مع خالد سليم وزوجته وهكذا علقت الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

نشرت الإعلامية إنجي علي مقطع فيديو يجمعها بالمطرب خالد سليم وزوجته خيرية علي وهو يغني "عشنا قد إيه".

وعلقت إنجي، على مقطع الفيديو، الذي شاركته لجمهورها، عبر حسابها على موقع "انستجرام": "عشرة العمر".

وظهر الثلاثي في الفيديو وهم يرقصون على أغنية خالد سليم "عشنا قد إيه" من فيلم "سنة أولى نصب" في حالة من السعادة، خاصة بعد الجدل الذي انتشر الفترة الماضية، بسبب ظهور إنجي علي مع خالد سليم في أحد شواطئ الساحل الشمالي بملابس البحر، وشائعة زواجهما.

خيرية علي علقت على الفيديو، وكتبت: "أحبك إلى الأبد"، كما تفاعل زوجها خالد سليم، وعلق: "صداقتي هي حياتي، بارك الله فيكم وأدام صداقتنا إلى الأبد".

وتداول رواد مواقع التواصل، الفيديو الذي يجمع الثنائي إنجي علي وخالد سليم على البحر، وغنى فيه الأخير مقطع من أغنية "بلاش الملامة"، وظهرت "إنجي" مرتدية "كاش مايوه" وتغني وترقص على الأغنية مع خالد سليم.

وتعد الإعلامية إنجي علي مقدمة برنامج "أسرار النجوم" على راديو "نجوم إف إم" .

يذكر أن، خالد سليم يلتقي هاني شاكر في حفل غنائي بعنوان "العندليب" في دولة الكويت يوم 26 سبتمبر المقبل، ويغني الثنائي باقة مميزة من أغاني الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والحفل بقيادة المايسترو د. محمد الموجي.

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