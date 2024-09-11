ياسمين عبد العزيز تخوض دراما رمضان 2025 بـ«وتقابل حبيب»

تواصل النجمة ياسمين عبدالعزيز التجهيز والتحضير لأحدث أعمالها الدرامية المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل 2025 ، و يحمل العمل اسم «وتقابل حبيب».

تفاصيل مسلسل «وتقابل حبيب»

«وتقابل حبيب» يدور أحداثه في الدراما الاجتماعية الرومانسية، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، ويشاركها بطولة العمل الفنان كريم فهمى ليعيدا ثنائيتهما الرومانسية في مسلسل "ونحب تانى ليه" .

مسلسل «ضرب نار»

من ناحية اخري كانت اخر اعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل «ضرب نار»، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ياسمين عبدالعزيز تعود للسينما من جديد

ياسمين عبد العزيز قررت العودة بقوة إلى الساحة الفنية بالمنافسة فى موسم دراما رمضان 2025، وكذلك العودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، إذ تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ويكتبه خالد جلال هذا بالإضافة إلى استعدادها للعودة إلى الوقوف على خشبة المسرح بعد غياب دام 21 سنة.

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