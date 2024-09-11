يحيى الفخراني يتخذ هذا القرار بشأن مسلسله في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّر الفنان الكبير يحيى الفخراني خوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم “الأستاذ”، من إخراج ماندو العدل، والذي كان مقرراً أن يُعرض في 15 حلقة بعد نجاح تجربته العام الماضي في مسلسل “عتبات البهجة”.

وأفادت بعض المصادر أن يحيى الفخراني طلب من مؤلف المسلسل أن يكتبه بـ 30 حلقة بدلاً من 15، مؤكداً أنه لم يقتنع بفكرة الـ15 حلقة، رغم النجاح الذي حققه في مسلسله “عتبات البهجة” بموسم رمضان الماضي.

ويجسّد الفخراني في مسلسل “الأستاذ” شخصية قاضٍ للمرة الثانية، وذلك بعد 34 عاماً على تقديمه هذه الشخصية في فيلم “إعدام قاضي”، الذي عُرض عام 1990، وتدور أحداثه حول قضية مهمة يتم فيها التدخل والتطاول الأمني، حتى يُقتل القاضي بترتيب مسبق ليبدو وكأنه انتحر.

مسلسل “عتبات البهجة” شارك في بطولته الفنانون: جومانا مراد، صلاح عبدالله، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، خالد شباط، يوسف عثمان، وفاء صادق، صفاء الطوخي، بسنت أبو باشا، علاء مرسي، وعلاء زينهم، وهو من تأليف مدحت العدل ومقتبس عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة.