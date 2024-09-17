منة فضالي تثير الجدل برسالة غريبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة منة فضالي جدلاً كبيراً على “فيسبوك” بعد كتابتها منشوراً علّقت من خلاله على الأشخاص الذين يحفظون الجميل أو ينكرونه.

ونشرت منة عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صورة للفنان أحمد فؤاد سليم وعليها تعليق يقول: “الأصيل يشيل جمايلك ويفتكرها… لكن الخسيس ينساها وكمان ينكرها”، وعلّقت على الصورة قائلةً: “صح جداً جداً”.

وكانت منة فضالي قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور ظهرت فيها خلال تمضيتها العطلة الصيفية في مدينة الجونة بالغردقة، وأثارت بها الجدل بين جمهورها إذ وجّهت إليهم رسالة من خلالها عن التجارب في الحياة.

وكتبت منة على الصور قائلةً: “الحياة ليست طويلة لتجرّب كل شيء، ولا قصيرة لتتذكّر كل شيء، ولكنها جميلة إذا عرفت أنها لا تساوي شيئاً”.

وظهرت فضالي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت “كاش مايوه” خلال تواجدها على شاطئ البحر بدون مكياج.

يُذكر أن آخر أعمال منة فضالي الفنية، مسلسل “محارب” الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار أكشن اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كلٍ من حسن الرداد والمؤلف محمد سيد بشير والمخرجة شيرين عادل، وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور…، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.