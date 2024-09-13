فيديو – جون بون جوفي ينقذ امرأة من الانتحار عن أحد الجسور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنقذ جون بون جوفي إمرأة من الانتحار، من خلال اقناعها بالعدول عن قرار انهاء حياتها، بالقفز عن جسر مشاة في مدينة ناشفيل.

في التفاصيل، كان أسطورة الروك يصوّر فيديو موسيقي لأغنيته People’s House على جسر المشاة جون سيجنثالر حوالي الساعة 6 مساءً، عندما لاحظ امرأة بحاجة إلى المساعدة.

وبدت المرأة تستعد للقفز من الجسر الشهير، لكن بون جوفي اقترب منها وتحدث إليها، وأقنعها بعدم إنهاء حياتها.

ومن غير المعروف حتى الساعة ما قاله المغني للمرأة بالضبط، ولكن يبدو أنه عرف الكلمات السحرية والملائمة.

وأكّدت مصادر مقرّبة من بون جوفي أن رفض التصريح بأي حديث حول الواقعة، احتراماً للمرأة التي كانت في حالة من الضيق والضعف.

وساعد أيضاً في سحب المرأة فوق جانب السور، بمساعدة أحد المارة الآخرين.

وأشاد رئيس شرطة ناشفيل جون دريك بالفنان العالمي بسبب سرعة تصرفه، مضيفاً: “يتطلب الأمر منا جميعًا المساعدة في الحفاظ على سلامة بعضنا البعض”.

ويتعامل بون جوفي بشكل روتيني مع الأشخاص الذين يعانون من أزمات مختلفة، على غرار الجوع والتشرد وقضايا اجتماعية أخرى، من خلال مؤسسته JBJ SOUL FOUNDATION.

ويتمتع المغني الأميركي بتدريب مكثف في التحدث مع الأفراد الذين يعانون من أزمات.