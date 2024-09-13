شروط دخول حفل نويل وغالية في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد كل من الفنانة الفلسطينية نويل خرمان والفنانة السورية غالية، لاحياء حفل غنائي لأول مرة في ساقية الصاوي، مساء اليوم، الجمعة، بقاعة النهر، وتبلغ قيمة التذكرة 400 جنيه موحدة لجميع الفئات.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل اغنياتهم القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول الحفلات في الساقية: