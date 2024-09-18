هاري كين يعتلي صدارة الهدافين الأنجليز في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - اعتلى نجم منتخب انجلترا و نادي بايرن ميونخ الألماني هاري كين صدارة هدافي الاعبين الإنجليز في تاريخ بطولات الاندية الأوربية بعدما نجح في تسجيل أربعة اهداف في الفوز الكبير لنادي بايرن ميونخ الألماني في الفوز الكبير للفريق البافاري على حساب دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونخ .

وبالاربعة اهداف التي سجلها هاري كين في شباك دينامو زغرب رفع رصيد أهدافه في بطولة دوري أبطال أوربا إلى ٣٣ هدف بقميص توتنهام الأنجليزي و قميص بايرن ميونخ الألماني ليتفوق على النجم الأنجليزي السابق واين روني الذي سجل ٣٠ هدف كلهم بقميص مانشيستر يونايتد .

هاري كين ايضا اصبح اول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوربا يسجل هاتريك من ثلاثة ركلات جزاء ويعد هذه هي المرة الثانية التي يسجل هاري كين هاتريك في دوري أبطال أوربا بعد الهاتريك الذي سجله مع توتنهام هوتسبير في مرمى أبويل نيقوسيا عام ٢٠١٧ .

ترتيب الهدافين الأنجليز في البطولات الأوربية:

الاول : هاري كين ٣٣ هدف

الثاني : واين روني ٣٠ هدف

الثالث : رحيم سترلينج ٢٧ هدف

الرابع : بول سكولز ٢٤ هدف

الخامس : فرانك لامبارد ٢٣ هدف

السادس : ستيفن جيرارد ٢١ هدف

السابع : أندرو كول ١٨ هدف

الثامن: ديفيد بيكهام ١٧ هدف

التاسع : فيل فودين ١٥ هدف