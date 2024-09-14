مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى ناهد رشدي

ياسر رشاد - القاهرة - نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، وما قدمته من مسيرة فنية كبيرة عبر تاريخ طويل من الابداع.

وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة، ونسأل المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر و السلوان.

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