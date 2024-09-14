"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة حسن فايق

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنان حسن فايق.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان حسن فايق، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنان حسن فايق

ولد بمدينة الإسكندرية في عام 1898.

عمل بائعًا في إحدى ملابس السيدات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية.

بدأ رحلته الفنية مع فرق الهواة، بعد وفاة والده الذي كان رافضًا لعمله في مجال الفن وهو في السادسة عشر من عمره في مسرحية (فران البندقية) مع روز اليوسف.

انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركها ليقوم بتكوين فرقة وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان (ملكة جمال) عام 1919.

بدأ إلقاء المنولوجات الفكاهية وكان يقوم بتأليفها وتلحينها، وساهم بأزجاله التي كانت تقوم بالنقد الاجتماعي.

عمل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وفرقة التليفزيون المسرحية.

اشتهر فى أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، ومن مسرحياته : "حكم قراقوش، الدنيا لما تضحك، الستات مابيعرفوش يكدبوا، إلا خمسة".

اشترك فى بطولة أفلام عديدة مع كبار النجوم، منهم : إسماعيل يس.

ومن أشهر أدواره الكوميدية : "أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز".

أصيب بالشلل النصفي، وظل يعاني منه على مدار 15 عامًا قبل وفاته من جراء إصابته بهبوط حاد في 14 سبتمبر 1980.