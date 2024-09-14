حقيبة يد ريهانا تعرضها لسخرية واسعة.. وهكذا أطلت

ميرنا وليد - بيروت - واجهت النجمة العالمية ريهانا موجة سخرية عارمة بعد إنتشار صورة لها عندما توجَّهت ريهانا لتناول العشاء في مطعم جورجيو بالدي الإيطالي في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وقد نسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة وضخمة من العلامة التجارية العالمية Saint Laurent، وتبلغ قيمتها 5500 دولار.



وقد عبر الجمهور عن إستغرابهم لاختيار ريهانا لهذه الحقيبة مع اطلالتها الـ sport chic، خاصة وأنها شهيرة بإطلالاتها المميزة.

وبعد إطلاقها مستحضرات للعناية بالشعر تخلت المغنية ريهانا عن شعرها الطويل وضفائرها العديدة التي تميزت بها وظهرت بشعرها الطبيعي في نيويورك دون الإستعانة بالتمديدات و الشعر المستعار. ولفتت الأنظار إطلالتها بشعرها الطبيعي للمرة الأولى منذ سنوات على العلن وقد إختارت قصة شعر قصير ومجعد وباللون الأشقر.