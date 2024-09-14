"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة حسين الشربيني

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنان حسين الشربيني.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان حسين الشربيني، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

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