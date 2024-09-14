"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة حسين الشربيني

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنان حسين الشربيني.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان حسين الشربيني، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن الفنان حسين الشربيني
- ولد في مدينة القاهرة عام 1935.
- درس علم النفس والاجتماع في كلية الآداب بجامعة القاهرة وتخرج منها في 1958.
- ودرس بعد ذلك في المعهد العالي للفنون المسرحية، بناء على نصيحة أستاذه بالجامعة والمشرف الفني وقتئذ الدكتور رشاد رشدي.
- عمل حسين الشربيني بعد التخرج صحفي في جريدة الجمهورية.
- ثم عمل في التليفزيون المصري بعد افتتاحه في عام 1960.
- التحق بمسرح التليفزيون الذي قدم من خلاله عدة مسرحيات منها: "شقة للإيجار، من أجل ولدي".
- عمل في السينما للمرة الأولى عام 1964 من خلال فيلم "المارد".
- ومن أبرز أفلامه: "أنا اللي قتلت الحنش، إلحقونا، أبو كرتونة، ضحك ولعب وجد وحب، ضربة شمس".
- أصيب في سنواته الأخيرة مضاعفات مرض السكري، باﻹضافة إلى إصابته بكسر في مفصل القدم اليسرى مما أبعده عن الفن حتى وفاته في عام 2007 عن عمر ناهز 72 عامًا.