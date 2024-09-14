فن ومشاهير

مشاهد لا تنسى من جنازة الفنانة ناهد رشدي.. نجوم الفن يودعون "سنية" بالدموع (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - ودع نجوم ونجمات الوسط الفني الفقيدة الفنانة ناهد رشدي إلى مثواها الأخير بالدموع، في مشاهد لا تنسى، وذلك بعد تأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد عبد الرحمن الكواكبي في العجوزة، حيث رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر وهو نفس يوم ميلادها.

عاجل.. وفاة الفنانة ناهد رشدي

مشاهد لا تنسى من جنازة الفنانة ناهد رشدي

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور جنازة ناهد رشدي وكان على رأسهم رشوان توفيق، ووفاء عامر، ووفاء مكي، وجمال عبد الناصر، وعايدة فهمي، ومحمد رياض، وحنان سليمان، منال سلامة، وأحمد سلامة، وسما إبراهيم، وفاطمة الكاشف، وصبحي خليل، وعزة لبيب، وهند عاكف، وعزوز عادل.

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جنازة ناهد رشدي
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جنازة ناهد رشدي
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وأبكت دينا سعد ابنة الفنانة الراحلة ناهد رشدي الحضور بعد دخولها في نوبة بكاء هستيري، لحظة وصول جثمان والدتها، حيث كانت تودعها بكلمات مؤثرة أبكت قلوب الحاضرين، قائلة: "مشيتي وسبتيني لمين يا ماما".

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وفاة ناهد رشدي

وسيطرت حالة من الحزن والأسى على الوسط الفني بعدما أفجعت الفنانة ناهد رشدي الجميع بوفاتها المفاجئة، حيث رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر وهو نفس يوم ميلادها، وذلك عن عمر ناهز 68 عامًا.

تساءل الكثيرون عن سبب وفاة ناهد رشدي المفاجئة، وإذا كانت توفيت بسبب معاناتها من المرض الخبيث، أم كانت أتممت شفاؤها ورحلت دون مقدمات، الأمر الذي حسمه زوجها محمد سعد.

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سبب وفاة ناهد رشدي

صرح محمد سعد زوج الفنانة ناهد رشدي إن وفاتها جاءت فجأة داخل المنزل، نافيًا معاناتها من أي أمراض في الآونة الأخيرة، كما أشار إلى إنه تفاجأ بوفاتها مثلما تفاجأ الجمهور والوسط الفني بكمله.

وشدد زوج ناهد رشدي على إنها بالرغم من معاناتها مع المرض الخبيث لفترة، إلا إن وفاتها كانت مفاجئة من دون مقدمات.

وأثار محمد سعد زوج الفنانة ناهد رشدي تعاطف وحزن الكثيرين بعد توديعه لها برسالة تبكي القلوب حزنًا على رحيلها المفاجيء، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التوالص الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

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زوج ناهد رشدي يودعها بكلمات تبكي القلوب

كتب  زوج الراحلة ناهد رشدي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين".

في الوقت نفسه، أعلن د. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جنازة الفنانة القديرة ناهد رشدى، مشيرًا إلى إنه سيتم تشييع جثمان الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة.

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وتوفيت الفنانة القديرة ناهد رشدى عن عمر ناهز 67 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر وهو نفس يوم ميلادها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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