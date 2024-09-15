"نجمة كبيرة وأنا من معجبيها".. أحمد العوضي عن منافسة ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان أحمد العوضي، عن منافسته لـ طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في دراما رمضان المقبل 2025.

أحمد العوضي تحدث في لقائه ببرنامج ET بالعربي، عبر موقع "انستجرام"، قائلًا: "ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة، أتمنى مسلسلها يبقى رقم واحد في مصر، ومن قبل ما زواجي من ياسمين كنت من معجبيها، وأتمنى تكسر الوطن العربي في مسلسلها الجديد وأتمنى ليها التوفيق والنجاح".

وسيخوض الفنان أحمد العوضي، السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل فهد البطل، بمشاركة أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفاء الطوخي، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له في أكتوبر المقبل.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت بمسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة طليقها الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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