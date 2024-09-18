جريمة على باب المترو .. المؤبد لـ "خفاش" قتل "أحمد كولا" في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة "خفاش" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل "أحمد كولا" أمام باب مترو المعصرة.

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وسكرتارية محمد جبر، ومحمد شحاتة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 2193 جنايات المعصرة لسنة 2024، أن المتهم "محمد أشرف" وشهرته "خفاش" قتل المجني عليه "أحمد إبراهيم" المعروف بـ"كولا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث عقد العزم وبيّت النية على قتله، وأحضر سلاحًا أبيض "مطواة" وطعن بها المجني عليه طعنة نافذة استقرت في قلبه وأودت بحياته بشكل مأساوي قبل أن يصل إلى المستشفى.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بنيابة المعصرة بأنه قتل المجني عليه "كولا" دون قصد، قائلاً: "أنا غلطان ومش هعمل كده تاني"، موضحًا أنه عقب شجار دار بين أصدقاء المجني عليه، تدخل بعض الأشخاص وتم فض المشاجرة. إلا أنه بعد أن غادر المكان، علم أن المجني عليه "كولا" سبّه، مما دفعه للشعور بالإهانة أمام الناس. فقام بأخذ المطواة من صديقه وذهب إلى أحمد وطعنه أمام المحطة ثم هرب إلى العزبة وجلس في المقهى.

وأحالت جهات التحقيق المتهم "خفاش" إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع قتيل إثر مشاجرة في محيط مترو المعصرة. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المعصرة، برئاسة رئيس المباحث، إلى مكان الجريمة، حيث عثروا على جثة شاب يُدعى "أحمد إبراهيم" المعروف بـ"كولا"، في العقد الثاني من العمر، مصابًا بطعنة نافذة في القلب.

وكشفت تحريات المباحث أن المشاجرة وقعت بين المتهم "خفاش" والمجني عليه "أحمد كولا"، حيث طعن الأول الثاني بسكين استقرت في قلبه، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.