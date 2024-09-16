شكرا لقرائتكم خبر عن وصول النجم الأكثر حظاً في ترشيحات الإيمي للحفل.. تاكيهيرو هيرا يخظف الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم العالمي تاكيهيرو هيرا، نجم مسلسل Shōgun، وهو العمل الأكثر حظاً في ترشيحات العام الحالي للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الإيمي في دورتها الـ 76 لعام 2024 والتي تقام على مسرح بيكوك في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكي.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائز Emmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.