شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يرفض التعليق على هجمات لبنان أو من يقف خلفها والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها أن البيت الأبيض يرفض التعليق على هجمات لبنان أو من يقف خلفها، مؤكدا أنه لا يريد أن يرى أى تصعيد من أى نوع.

أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أنه من المبكر معرفة مدى تأثير انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان على اتفاق غزة.