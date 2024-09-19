شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يرفض التعليق على هجمات لبنان أو من يقف خلفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:42 م
ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها أن البيت الأبيض يرفض التعليق على هجمات لبنان أو من يقف خلفها، مؤكدا أنه لا يريد أن يرى أى تصعيد من أى نوع.
أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أنه من المبكر معرفة مدى تأثير انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان على اتفاق غزة.
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