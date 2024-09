شكرا لقرائتكم خبر عن بكف على فمه.. هكذا ظهر "وون تاي" على السجادة الحمراء لحفل الأيمي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزيع جوائز الأيمي

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائزEmmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.



وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.