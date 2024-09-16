شكرا لقرائتكم خبر عن لائق على شخصيته الغريبة.. نجم مسلسل Baby Reindeer في حفل الإيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غرار شخصيته المركبة والغريبة داخل حبكة مسلسل Baby Reindeer الذي ينافس بقوة في حصد جوائز خلال حفل الايمي لعام 2024، ظهر النجم العالمي ريتشارد جاد بشكل يتناسب مع شخصيته داخل الحبكة الدرامية على السجادة الحمراء للحفل الذي يقام حالياً على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية.



ريتشارد جاد في حفل الايمي

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائز Emmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.

