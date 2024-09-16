شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جينيفر أنيستون لحفل الأيمي بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، نجمة The Morning Show للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الإيمي Emmys الذي يقام حالياً على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية، لتخطف كل عدسات المصورين اليها بأناقتها المعهودة واطلالتها الجذابة لتضيف للسجادة الحمراء رونق وجمال.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائز Emmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.