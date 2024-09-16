شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت منزعج من مقابلة أنجلينا جولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير جديد أن النجم العالمي براد بيت، منزعج من احتمال لقاء أنجلينا جولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، ففي الآونة الأخيرة، قال أحد المصادر لـ In Touch Weekly: "لقد اعتاد براد بيت على أن يكون نخب موسم الجوائز كل عام، وذلك بفضل شركة الإنتاج الخاصة به Plan B، التي تنجح دائمًا في عمل يفوز بجوائز الأوسكار".

وأضاف المصدر: "لكن ما لم يعتاد عليه هو وجود أنجلينا جولي هناك"، وفيما يتعلق بطلاقهما الفوضوي، قال المصدر عن الثنائي السيد والسيدة سميث، إنه "منذ انفصالهما، حافظت أنجلينا جولي على مسافة بينها وبينه".

وزعم المصدر أيضًا: "أنها لم تكن أبدًا من عشاق هوليود، ولكن هذا العام مختلف لأن كل الحديث يدور حول فيلمها الجديد، وهذا يعني أنها تجعل وجودها على الساحة محسوسًا للغاية".

وقال المصدر: "إن احتمال الاضطرار إلى مقابلتها أمر مزعج، ولكن ما يضايقه حقًا هو فكرة أنها تتجول في جميع أنحاء المدينة وكأنها ملكة النحل"، ويأتي ذلك بعد أن التقى براد وأنجلينا جولي خلال مهرجان البندقية السينمائي، حيث تلقت تصفيقًا حارًا لمدة ثماني دقائق في العرض الأول لفيلم سيرتها الذاتية ماريا.