TRANSFORMERS ONE يصل دور العرض المصرية.. رحلة البدايات

ياسر رشاد - القاهرة - تعود سلسلة الأفلام الشهيرة TRANSFORMERS إلى دور السينما مع أحدث أفلامها TRANSFORMERS ONE، من إخراج جوش كولي، الذي سيعرض في صالات السينما يوم ١٨ سبتمبر، بتوزيع من فور ستار فيلمز.

TRANSFORMERS ONE يأخذ الجمهور في رحلة إلى البدايات، حيث يستكشف الفيلم كوكب سايبرترون الغامض، موطن بداية القصة الملحمية التي تروي أصول الشخصيات المحبوبة مثل أوبتيموس برايم وميجاترون.

TRANSFORMERS ONE من إخراج جوش كولي ويضم طاقمًا من النجوم العالميين، من بينهم كريس هيمسوورث وسكارليت جوهانسون، بالإضافة إلى الممثل المخضرم ستيف بوشيمي، والنجمين لورنس فيشبورن وبراين تيري هنري، وكايغان-مايكل كي، وجون هام.

TRANSFORMERS ONE

TRANSFORMERS ONE من إنتاج لورينزو دي بونافينتورا، وتوم دي سانتو، ودون ميرفي، ويستند إلى سلسلة ألعاب "ترانسفورمرز" الشهيرة من شركة هاسبرو. كتب السيناريو إريك بيرسون، أندرو بارير، وغابرييل فيراري.

تتولى Four Star Films مهام توزيع فيلم TRANSFORMERS ONE، سواء كنت من عشاق السلسلة منذ زمن أو ترغب في مشاهدة الفيلم مع عائلتك، لا تفوت فرصة التحقق من مواعيد عرض الفيلم في دور السينما القريبة لك.