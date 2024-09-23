شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين الزمالك والمصري في دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المصري والزمالك قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تأهل الفريقين إلى هذا الدور، ومن المتوقع أن يقع المصري والزمالك في مجموعة واحدة، نظراً لاختلاف تصنيف الفريقين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة مرحلة المجموعات لبطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية في الموسم الجارى 2024-2025، ومن المقرر سحب قرعة دورى أبطال أفريقيا في الثانية ظهر الاثنين 7 أكتوبر المقبل.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تحديد تصنيف الأندية المشاركة فى دور المجموعات لـ بطولة الكونفدرالية فى النسخة الجديدة 2024 - 2025، ويقع الزمالك في التصنيف الأول ليصبح على رأس مجموعة باعتباره حامل لقب النسخة الماضية، بينما يأتي المصري في التصنيف الثاني، ويتواجد المصري بجانب الصفاقسي التونسي واستاد مالي وأسيك أبيدجان.

ويتم تقسيم الـ 16 فريقا على أربع مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي، وتضم المجموعة فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني وفريقين من التصنيف الثالث، بما يعني مواجهة محتملة بين الزمالك والمصري في المجموعات.

حجز نادي الزمالك أول مقعد مصرى فى دور المجموعات بـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تغلبه على الشرطة الكيني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب فى دور الـ32 بنتيجة 3-1، حيث فاز الزمالك في كينيا بهدف نظيف، قبل أن يفوز مرة أخرى فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ليكون أول الفرسان المصرية المتأهلة فى البطولات الأفريقية.

كما عبر النادي المصري إلى دور المجموعات بعد تخطي الهلال الليبي في تمهيدي الكونفدرالية، خلال مواجهة مثيرة، حيث انتهت مباراتي، الذهاب في ليبيا والإياب في الإسكندرية، بنفس النتيجة، وفاز الهلال في اللقاء الأول بنتيجة 3-2، ثم فاز المصري في اللقاء الثاني بنفس النتيجة في برج العرب، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي رجحت الفريق البورسعيدي بعد الفوز من خلالها بنتيجة 5-3.