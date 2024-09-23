شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات وغرامة 900 ألف دولار تلخص رحلة هندريك هيلمكه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البرازيلي هندريك هيلمكه، لاعب الأهلي السابق، عودته لمصر من جديد بعد سنوات من رحيله عن الأهلي من أجل رحلة عمل، وكذلك لرؤية أصدقائه القدامى.

وقال هندريك، فى تصريحات تليفزيونية، إنه حضر إلى مصر لأمور خاصة بأعمال شخصية، إذ يستعد مستقبلًا لإنشاء أكاديمية لكرة القدم بمصر. وأوضح أن الأكاديمية هدفها نقل المواهب من مصر إلى الخارج في أوروبا أو العكس، وفقًا لما يحدده الكشافون، مشيرًا إلى أن مصر تشبه البرازيل من حيث اللاعبين الموهوبين.

واختتم تصريحاته بأنه قبل اعتزاله تلقى عدة عروض، إلا أن حادثا تعرض له اضطره لإنهاء مسيرته، مشيرا إلى أن تجربته مع الأهلي عطلت مسيرته.

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي هندريك هيلمكه في شتاء 2015، من بين أبرز الصفقات غير الموفقة في تاريخ الكرة المصرية، فلقد بدأ هندريك مشواره في ناشئي هامبورج الألماني، لكن مسيرة اللاعب عرفت منذ البداية كثرة تنقلاته بين الأندية.

وبدأ هندريك مشواره مع ماستشين الذي يلعب في فرق الهواة، وانتقل إلى هانزا ليونيبورج ثم رحل إلى ليوبيك أحد أندية دوري القسم الثاني في ألمانيا.

وخاض هندريك تجربته الأولى خارج ألمانيا مع ماريهامن الفنلندي ثم رحل إلى صباح الماليزي وانتقل إلى جارو الفنلندي، ثم رحل إلى ترومسو النرويجي وانتقل إلى الاستقلال الإيراني.

في يناير 2015، بحث الأهلي عن صفقة مميزة لتدعيم صفوفه في خط الوسط، في ظل كثرة المباريات والاعتماد على الثنائي حسام عاشور وحسام غالي باستمرار.

ورشح بعض الوسطاء، اللاعب البرازيلي هندريك لعلاء عبد الصادق المشرف السابق على الكرة، الذي نجح في إقناع اللاعب بفسخ عقده أولًا مع الاستقلال الإيراني، وانضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

وكان هندريك ثالث صفقة برازيلية في الأهلي بعد جلبرسون (بينيو) وفابيو جونيور، لكن الفشل لاحق راقصي السامبا في القلعة الحمراء.

ولم يستطع هندريك مثل فابيو وبينيو، في ترك بصمة، وشارك في 4 مباريات فقط بالدوري موسم 2014-2015 أمام الاتحاد السكندري والداخلية والمقاصة والجونة.

وعانى هندريك هيلمكه من تواضع مستواه مع كثرة إصاباته ليرحل سريعًا عن الشياطين الحمر.

اضطر الأهلي لعدم قيد هندريك في قائمته في موسم 2015-2016، خاصة أن الفريق تعاقد مع صفقات أجنبية جديدة ومميزة مثل الغاني جون أنطوي والجابوني إيفونا، وهو الأمر الذي جعل اللاعب على ذمة النادي ولكنه قاطع التدريبات وسافر إلى بلاده.

وتقدم هندريك بشكوى ضد الأهلي للفيفا، وحصل على حكم بتعويض مالي قدره 900 ألف دولار، بينما طعن الأهلي ضد هذا الحكم وقدم شكوى ضد اللاعب.

وانضم اللاعب بعد ذلك إلى الرائد السعودي ثم عاد للدوري الفنلندي مع فريق لاهتي ثم كوكولان، قبل أن يعلن الاعتزال ويفاجأ الوسط الكروي بعودته لمصر حالياً.

فى سياق آخر ، تقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.