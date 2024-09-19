شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يواصل تصوير فيلمه فرقة الموت وينتهى منه خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد عز تصوير فيلمه الجديد بعنوان فرقة الموت، من إخراج أحمد علاء، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير ما يقرب 70% من أحداث العمل حتى الأن، حيث يسابق عز الزمن من أجل الانتهاء من تصوير العمل خلال الفترة المقبلة حتى يلحق بأعماله الفنية الجديدة.

وتدور احداث العمل في إطار تشويقى اكشن، حول الضابط (عمر) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، ويقدم أحمد عز خلال الفيلم شخصية ضابط والتي تعد المرة الثالثة ان يقدم فيها دور الضابط، حيث سبق وقدمها في فيلمي الخلية وفيلم بدل فاقد .

فيلم "فرقة الموت" بطولة: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي، يوسف عمر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صالح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب

ويعرض حاليا لأحمد عز فيلم ولاد رزق 3، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وتخطى الـ 255 مليون جنيه،وشارك في بطولة العمل كلا من أحمد الرافعى، عمرو يوسف، على صبحى كريم قاسم، وعدد كبير من الفنانين