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وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو أسوان المُثير للجدل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي زعم فيه شخص تزايد وقائع القتل بمحافظة أسوان، مؤكدة أن الادعاءات غير صحيحة.

وبعد متابعة الفيديو، تبين أن المتهم، وهو عامل بكافتيريا ومقيم في أسوان، قام بتصوير ونشر المقطع عبر تطبيق "تيك توك"، مدعيًا وجود وفيات بين العاملين في التنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية دون تقديم تفاصيل دقيقة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجاري عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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