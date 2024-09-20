التفجير بواسطة رسائل إلكترونية.. تحقيقات أولية: أجهزة الاتصالات فُخخت خارج لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهرت تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية حول أجهزة النداء التي انفجرت في أنحاء لبنان هذا الأسبوع، أن المتفجرات زُرعت فيها قبل وصولها إلى لبنان، وذلك وفقاً لرسالة من البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة.

ونقلت رويترز عن الرسالة التي اطلعت عليها الوكالة، أن الأجهزة جرى تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.

وشهد لبنان تفجيرات، أدت إلى مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 3 آلاف، بسبب انفجار الأجهزة اللاسلكية وأجهزة "البيجر".

وقد حمّل حزب الله والحكومة اللبنانية، إسرائيل مسؤولية الهجمات السيبرانية التي استمرت ليومين، غير أن إسرائيل لم تعلن وقوفها وراء الحادث.